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Новая технология позволит значительно увеличить автономность электромобилей

Новая технология позволит значительно увеличить автономность электромобилей

Один из поставщиков Tesla – китайская CATL – сообщила о разработке новой технологии, позволяющей отказаться от традиционных корпусов, которые делают батареи тяжелыми и громоздкими. В результате увеличивается дальность хода электромобиля от одной зарядки.

Китайская компания CATL, которая поставляет литий-железо-фосфатные батареи (LFP) для Tesla и производит аккумуляторы для Volkswagen и Daimler, недавно подписала договор с японской Honda Motor, сообщает Gadgetsnow.

Представители компании рассказали о разработке новой технологии, которая позволит снизить конечный вес батарей. Дело в том, что для защиты от механических повреждений аккумуляторы запаяны в прочный тяжелый кожух. Инженеры CATL предложили устанавливать батареи непосредственно в шасси и раму машины. Это позволит загрузить больше сегментов в автомобиль, увеличив его автономность.

По словам главы CATL Цзэн Юйцюня, благодаря новой технологии удастся увеличить запас хода до 800 километров.

Внедрение подобного способа размещения батарей планируется к 2030 году. В ходе отраслевой конференции стало известно, что для обеспечения ключевых ресурсов и ускорения глобальной экспансии CATL планирует инвестировать в технологии 2,73 миллиарда долларов.

По материалам Телеканал 24
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