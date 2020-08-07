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ПФУ назвал размер средней зарплаты для расчета пенсий

ПФУ назвал размер средней зарплаты для расчета пенсий

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за июнь.

Об этом сообщили на Правительственном портале.

Показатель средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для исчисления пенсии, за июнь 2020 года – 11 197 гривен 38 копеек.

Напомним, в мае этого года, по данным ПФУ, средний доход в Украине составил 9546 гривен 32 копейки.

Как накопить себе на пенсию

Ранее Finance.ua писал о том, что в Украине в 2021-м минимальную пенсию для тех, кто достиг возраста 65 лет и выполнил норматив по стажу, увеличат до 2500 грн, в 2022-м – 2680 грн, а в 2023-м – 2870 грн.

Справка Finance.ua

  • Украинцы, которым не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, могут его докупить. И чем раньше это сделать, тем меньше придется заплатить.
  • В ПФУ рассказали, какие онлайн-услуги можно получить на веб-портале Пенсионного фонда.
По материалам Finance.UA
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