ПФУ назвал размер средней зарплаты для расчета пенсий

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за июнь.

Об этом сообщили на Правительственном портале.

Показатель средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для исчисления пенсии, за июнь 2020 года – 11 197 гривен 38 копеек.

Напомним, в мае этого года, по данным ПФУ, средний доход в Украине составил 9546 гривен 32 копейки.

Ранее Finance.ua писал о том, что в Украине в 2021-м минимальную пенсию для тех, кто достиг возраста 65 лет и выполнил норматив по стажу, увеличат до 2500 грн, в 2022-м – 2680 грн, а в 2023-м – 2870 грн.

Справка Finance.ua

Украинцы, которым не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, могут его докупить. И чем раньше это сделать, тем меньше придется заплатить.