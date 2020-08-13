Госстат оценил глубину падения экономики Украины во время карантина

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2020 года. Согласно первым данным, экономика Украины сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Госстат.
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По отношению к первому кварталу года падение составило 9,9%.
Отметим, пик экономического кризиса, вызванного карантинными ограничениями и падением спроса как внутри страны, так и на глобальном уровне, пришелся на II квартал 2020 года. По оценкам НБУ, падение ВВП за квартал составит около 11% г/г.
Напомним, Министерство экономики 14 августа обнародовало правительственный прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 года. Согласно прогнозу, рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, 4,3% в 2022 году и 4,7% в 2023 году.
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