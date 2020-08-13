Высокая инфляция приведет к росту ставок по кредитам, — Минфин

Высокая инфляция приведет к росту ставок по кредитам, полагает глава Министерства финансов Сергей Марченко.
«Считаю, что инфляция свыше 10% неадекватна, ведь нужно находить баланс между желаниями стимулировать рост ВВП за счет инфляционной составляющей и запуском кредитования экономики по низким ставкам», — сказал он в интервью журналу «Фокус».
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«Нам нужна инфляция, которая позволила бы создать хорошие условия для кредитования, а высокая инфляция, наоборот, ведет к росту ставок по кредитам. Поэтому здесь нужно искать золотую середину», — отметил министр.
Инфляция по результатам первого полугодия 2020 года составила 2%. НБУ ожидает, что до конца года она ускорится до 5%, напомнил глава Минфина, подчеркнув, что для этого есть объективные предпосылки.
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