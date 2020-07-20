На конец года инфляция ускорится до 4,7% - НБУ

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Инфляция продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. – во втором полугодии 2020 года инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года).
Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга относительно решений Правления НБУ по монетарной политике.
“Инфляция продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. В июне она увеличилась до 2,4% и, по оценкам Национального банка, продолжила ускоряться и в июле. Главным фактором ускорения инфляции стало подорожание отдельных сырых продуктов питания из-за неблагоприятных погодных условий”, – сообщил Шевченко.
Также, по его словам, ухудшились и инфляционные ожидания бизнеса и населения. В то же время инфляцию тормозили слабый внутренний спрос, благоприятная ситуация на валютном рынке и относительно низкие цены на энергоресурсы.
*Новый прогноз Национального банка предполагает, что инфляция будет умеренно расти и в дальнейшем и в этом году вернется в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. Во втором полугодии 2020 года инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года) под влиянием ряда факторов как внешнего, так и внутреннего происхождения.
“Во-первых, это будет обусловлено мягкой монетарной и фискальной политикой, которые ослабят негативные эффекты COVID-19 и поддержат потребительский спрос и деловую активность. Во-вторых, на ценах отразится подорожание энергоносителей, а также худший урожай фруктов. В течение 2021-2022 годов инфляция продолжит находиться в рамках целевого диапазона”, – пояснил глава НБУ.
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