Все руководство Укроборонпрома уволят

В ближайшее время все руководство госконцерна Укроборонпром будет уволено и назначено новое.

Об этом в среду, 12 августа, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

“Концерн Укроборонпром подлежит существенной трансформации, потому что в том виде, в котором он на сегодня существует, он существовать не может. Менеджмент на нем также будет заменен, насколько я знаю, в ближайшее время должна произойти смена руководства концерна. Дальше будет, соответственно, смена и всей команды, которая работала там последний год”, – сообщил он.

Уруский допускает даже смену названия концерна, потому что “это название уже стало токсичным в Украине”.

Также, по словам Уруского, будет изменена система управления концерном. “Это будет управляющая компания с абсолютно не теми функциями, которые есть сегодня в концерне, с минимумом вмешательства в хозяйственную деятельность холдингов, которые будут входить в эту компанию”, – сказал вице-премьер.

Среди изменений он выделил отделение аэрокосмической холдинговой компании, к которой, помимо предприятий Госкосмоса, присоединятся авиационные предприятия, в частности Антонов.

При этом все предприятия Госкосмоса объединят в ракетно-космический центр Южный.