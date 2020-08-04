0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 356 0

Все руководство Укроборонпрома уволят

Все руководство Укроборонпрома уволят

В ближайшее время все руководство госконцерна Укроборонпром будет уволено и назначено новое.

Об этом в среду, 12 августа, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

“Концерн Укроборонпром подлежит существенной трансформации, потому что в том виде, в котором он на сегодня существует, он существовать не может. Менеджмент на нем также будет заменен, насколько я знаю, в ближайшее время должна произойти смена руководства концерна. Дальше будет, соответственно, смена и всей команды, которая работала там последний год”, – сообщил он.

Уруский допускает даже смену названия концерна, потому что “это название уже стало токсичным в Украине”.

Также, по словам Уруского, будет изменена система управления концерном. “Это будет управляющая компания с абсолютно не теми функциями, которые есть сегодня в концерне, с минимумом вмешательства в хозяйственную деятельность холдингов, которые будут входить в эту компанию”, – сказал вице-премьер.

Среди изменений он выделил отделение аэрокосмической холдинговой компании, к которой, помимо предприятий Госкосмоса, присоединятся авиационные предприятия, в частности Антонов.

При этом все предприятия Госкосмоса объединят в ракетно-космический центр Южный.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.