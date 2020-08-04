Все руководство Укроборонпрома уволят

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В ближайшее время все руководство госконцерна Укроборонпром будет уволено и назначено новое.
Об этом в среду, 12 августа, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
“Концерн Укроборонпром подлежит существенной трансформации, потому что в том виде, в котором он на сегодня существует, он существовать не может. Менеджмент на нем также будет заменен, насколько я знаю, в ближайшее время должна произойти смена руководства концерна. Дальше будет, соответственно, смена и всей команды, которая работала там последний год”, – сообщил он.
Уруский допускает даже смену названия концерна, потому что “это название уже стало токсичным в Украине”.
Также, по словам Уруского, будет изменена система управления концерном. “Это будет управляющая компания с абсолютно не теми функциями, которые есть сегодня в концерне, с минимумом вмешательства в хозяйственную деятельность холдингов, которые будут входить в эту компанию”, – сказал вице-премьер.
Среди изменений он выделил отделение аэрокосмической холдинговой компании, к которой, помимо предприятий Госкосмоса, присоединятся авиационные предприятия, в частности Антонов.
При этом все предприятия Госкосмоса объединят в ракетно-космический центр Южный.
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