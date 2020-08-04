«Антонов» будет ремонтировать самолеты для Шри-Ланки

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Специалисты государственного предприятия ГП «Антонов» и «Завода 410 ГА», входящих в состав ГК «Укроборонпром», отремонтируют три транспортных самолета Ан-32Б Военно-воздушных сил Шри-Ланки.
Об этом сообщает пресс-служба концерна.
Директор завода ГП «Антонов» Александр Пащенко сообщил, что 11 августа самолеты прибыли в Украину.
Отмечается, что контракт на ремонт самолетов был заключен ГП ГХЗВФ «Укринмаш» с Министерством обороны Шри-Ланки. Он предусматривает капитальный ремонт, продление ресурсов и сроков службы трех самолетов Ан-32Б.
«Все ремонтные работы продлятся год и будут выполняться на «Заводе 410 ГА», – говорится в сообщении.
Также украинские специалисты оказали техническую помощь Военно-воздушным силам Шри-Ланки в подготовке самолетов к техническому перелету в Украину.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин решил вывести из обращения паспорта в форме "книжечки"Вчера, 16:00 - 4166 13
Зеленский: Уже есть примеры, когда украинцы берут ипотеку под 10%Вчера, 10:01 - 1767 13
Украинцы недовольны новыми монетами: что с ними не так и что говорят в НацбанкеВчера, 12:00 - 18125 8
Долги за газ предлагают списать: так можно сохранить 100 тыс. рабочих местВчера, 15:13 - 1082 5
Банки снизили процентные ставки по кредитам для населенияПозавчера, 20:02 - 3445 5
Украинцы недовольны новыми монетами: что с ними не так и что говорят в НацбанкеВчера, 12:00 - 18125 8
Квартиры на вторичке Киева подешевели в долларахВчера, 09:00 - 11315
Кабмин решил вывести из обращения паспорта в форме "книжечки"Вчера, 16:00 - 4166 13
Зеленский: Уже есть примеры, когда украинцы берут ипотеку под 10%Вчера, 10:01 - 1767 13
Курс наличного доллараВчера, 12:35 - 1764
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 704 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 938 3
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1738 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 975
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 1138