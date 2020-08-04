«Антонов» будет ремонтировать самолеты для Шри-Ланки

Специалисты государственного предприятия ГП «Антонов» и «Завода 410 ГА», входящих в состав ГК «Укроборонпром», отремонтируют три транспортных самолета Ан-32Б Военно-воздушных сил Шри-Ланки.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Директор завода ГП «Антонов» Александр Пащенко сообщил, что 11 августа самолеты прибыли в Украину.

Отмечается, что контракт на ремонт самолетов был заключен ГП ГХЗВФ «Укринмаш» с Министерством обороны Шри-Ланки. Он предусматривает капитальный ремонт, продление ресурсов и сроков службы трех самолетов Ан-32Б.

«Все ремонтные работы продлятся год и будут выполняться на «Заводе 410 ГА», – говорится в сообщении.

Также украинские специалисты оказали техническую помощь Военно-воздушным силам Шри-Ланки в подготовке самолетов к техническому перелету в Украину.