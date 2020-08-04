Минздрав решил изменить критерии определения зон карантина

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В Министерстве здравоохранения (Минздрав) решили объединить некоторые показатели по коронавирусу в один. В ведомстве проанализировали все показатели.
Об этом заявил на брифинге глава Минздрав Максим Степанов.
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По его словам, динамику и количество случаев на 100 тысяч населения решили объединить в один показатель и считать, исходя из количества заболевших на 100 тысяч населения в течение 14 дней.
“Проанализировав показатели, которые есть, мы решили сделать еще удобнее, еще понятнее, по каким критериям мы определяем тот или иной уровень опасности”, – сказал Степанов.
Степанов добавил, что также более четко определили количество заполненных коек.
“Делая эти предложения, мы старались учесть все нюансы. Ситуация на востоке и западе разная. Все эти предложения мы учли и внесли соответствующие предложения правительству”, – отметил он.
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