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Минздрав решил изменить критерии определения зон карантина

Минздрав решил изменить критерии определения зон карантина

В Министерстве здравоохранения (Минздрав) решили объединить некоторые показатели по коронавирусу в один. В ведомстве проанализировали все показатели.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрав Максим Степанов.

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По его словам, динамику и количество случаев на 100 тысяч населения решили объединить в один показатель и считать, исходя из количества заболевших на 100 тысяч населения в течение 14 дней.

“Проанализировав показатели, которые есть, мы решили сделать еще удобнее, еще понятнее, по каким критериям мы определяем тот или иной уровень опасности”, – сказал Степанов.

Степанов добавил, что также более четко определили количество заполненных коек.

“Делая эти предложения, мы старались учесть все нюансы. Ситуация на востоке и западе разная. Все эти предложения мы учли и внесли соответствующие предложения правительству”, – отметил он.

По материалам РБК-Украина
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