В Минэкономики обосновали прогноз падения ВВП Украины

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. Ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистично.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как отмечается в сообщении, анализируя реакцию экономики на карантинные мероприятия и на их ослабление, Минэкономики отметило, что предварительные оценки оказались несколько пессимистичными, чем факт.

Так, учитывая обнародованные Госстатом итоги I полугодия 2020 года, Минэкономики оценивает падение ВВП во II квартале 2020 года на уровне 11%, что является лучшим показателем, чем ожидалось ранее – падение на уровне 14%.

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С учетом данных за I квартал 2020 года (по уточненным данным Госстата падение ВВП составило 1,3%) падение ВВП в I полугодии 2020 года составляет ориентировочно 6,5% против прогнозируемых 8,1%.

“Лучше ожидаемых результаты развития экономики в I полугодии и ухудшение прогноза на II полугодие, с учетом экспертного мнения и повышения вероятности 2-й волны пандемии, позволили сохранить оценку по году в целом на прежнем уровне – сокращение ВВП на 4,8%”, – отмечается в сообщении.