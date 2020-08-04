Кабмин запланировал перенос рабочих дней в 2021 году

В Кабинете министров Украины запланировали перенос рабочих дней в 2021 году, проект акта направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.

Перенос предлагается с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2021 году 7 января – Рождества Христова и 24 августа – День Независимости Украины, 14 октября – День защитника Украины.

Проектом акта предлагается перенести в 2021 году для работников, которым установлена ​​пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни с:

пятницы 8 января на субботу 16 января;

понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Согласно проекту, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.