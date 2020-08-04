Кабмин запланировал перенос рабочих дней в 2021 году

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В Кабинете министров Украины запланировали перенос рабочих дней в 2021 году, проект акта направлен на согласование профсоюзов.
Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.
Перенос предлагается с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2021 году 7 января – Рождества Христова и 24 августа – День Независимости Украины, 14 октября – День защитника Украины.
Проектом акта предлагается перенести в 2021 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни с:
Согласно проекту, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.
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