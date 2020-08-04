Госгеокадастр начислил 1,8 млн грн штрафов

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С 27 по 31 июля 2020 года управления Госгеокадастра провели 595 мероприятий госконтроля за использованием и охраной земель. По результатам аудита выявлено 410 нарушений земельного законодательства, в частности по соблюдению субъектами хозяйствования требований законодательства в сфере использования и охраны земель.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
За указанный период начислен ущерб, причиненный в результате самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятия грунтового покрова без специального разрешения на сумму в размере 1 853 563 грн (против прошлой недели +635 977 грн; +52%). В добровольном порядке возмещено 1 552 439 грн (+785 784 грн; +102%).
Инфографика: Госгеокадастр
В органы прокуратуры, органы досудебного следствия направлен 91 (+78%) материал о нарушении требований законодательства, в частности содержащие признаки преступлений.
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