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Госгеокадастр начислил 1,8 млн грн штрафов

Госгеокадастр начислил 1,8 млн грн штрафов

С 27 по 31 июля 2020 года управления Госгеокадастра провели 595 мероприятий госконтроля за использованием и охраной земель. По результатам аудита выявлено 410 нарушений земельного законодательства, в частности по соблюдению субъектами хозяйствования требований законодательства в сфере использования и охраны земель.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За указанный период начислен ущерб, причиненный в результате самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятия грунтового покрова без специального разрешения на сумму в размере 1 853 563 грн (против прошлой недели +635 977 грн; +52%). В добровольном порядке возмещено 1 552 439 грн (+785 784 грн; +102%).

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Инфографика: Госгеокадастр

В органы прокуратуры, органы досудебного следствия направлен 91 (+78%) материал о нарушении требований законодательства, в частности содержащие признаки преступлений.

Справка Finance.ua:

  • В Украине отсутствует официальный реестр граждан, которые получили по 2 га земли в рамках государственной программы приватизации.
  • Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра намерена публиковать в кадастровой карте Украины информацию об уплате налогов с земельных участков.
По материалам Finance.UA
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