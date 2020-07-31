Ограничение количества видов деятельности ФЛП на едином налоге - объяснение ГНС

Ограничений для ФЛП по количеству видов деятельности, которые могут быть внесены в реестр плательщиков единого налога, НКУ не предусмотрено.

Об этом сообщило Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Регистрация субъекта хозяйствования как плательщика единого налога осуществляется путем внесения соответствующих записей в реестр плательщиков единого налога.

В заявлении о применении упрощенной системы налогообложения указываются выбранные субъектом хозяйствования виды хозяйственной деятельности согласно КВЭД ДК 009: 2010.

В реестр плательщиков единого налога вносятся, в частности, сведения о видах хозяйственной деятельности (п. 299.7 НКУ).

На основании поданного физлицом – предпринимателем заявления о применении упрощенной системы налогообложения в реестр плательщиков единого налога вносятся сведения о видах хозяйственной деятельности, при условии, что эти виды деятельности дают право применять упрощенную систему налогообложения.

Справка Finance.ua

С апреля по июль 2020 года 83 тыс. физических лиц-предпринимателей получили 554 млн грн государственной помощи на детей до 10 лет. Выплаты предоставлялись предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения и относящимся к первой и второй группам плательщиков единого налога.

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