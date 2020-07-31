Ограничение количества видов деятельности ФЛП на едином налоге - объяснение ГНС

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Ограничений для ФЛП по количеству видов деятельности, которые могут быть внесены в реестр плательщиков единого налога, НКУ не предусмотрено.
Об этом сообщило Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
Регистрация субъекта хозяйствования как плательщика единого налога осуществляется путем внесения соответствующих записей в реестр плательщиков единого налога.
В заявлении о применении упрощенной системы налогообложения указываются выбранные субъектом хозяйствования виды хозяйственной деятельности согласно КВЭД ДК 009: 2010.
В реестр плательщиков единого налога вносятся, в частности, сведения о видах хозяйственной деятельности (п. 299.7 НКУ).
На основании поданного физлицом – предпринимателем заявления о применении упрощенной системы налогообложения в реестр плательщиков единого налога вносятся сведения о видах хозяйственной деятельности, при условии, что эти виды деятельности дают право применять упрощенную систему налогообложения.
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