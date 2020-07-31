«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения за август

Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК «Нафтогаз Украины» составляет 3,24 грн/куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа «Месячный».

Об этом сообщает компания.

Цена газа выросла на 0,27 грн/куб из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода.

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С завершением действия режима ПСО компания будет публиковать цены в рамках тарифа «Месячный» в начале месяца потребления.

Тариф «Месячный» – первый тариф, который компания предлагает своим клиентам. Сейчас все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на этот тариф.

Тариф предусматривает пост-оплату за потребленный газ. Также компания обращает внимание на возможность сэкономить 1% от общего счета за газ, если клиент будет платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления через личный кабинет my.gas.ua и чат-бот GASUA.

Уже скоро компания предложит своим клиентам новые тарифные планы и другие предложения.

Справка Finance.ua:

До 1 августа 2020 года цена газа для бытовых клиентов компании была единая и публиковалась только после 22 числа месяца потребления.

С 1 августа цена на газ для населения, как и для промышленных потребителей будет формироваться по принципу импортного паритета – стоимость газа на европейских хабах плюс расходы на его доставку в Украину.

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