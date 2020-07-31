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«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения за август

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения за август

Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК «Нафтогаз Украины» составляет 3,24 грн/куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа «Месячный».

Об этом сообщает компания.

Цена газа выросла на 0,27 грн/куб из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода.

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С завершением действия режима ПСО компания будет публиковать цены в рамках тарифа «Месячный» в начале месяца потребления.

Тариф «Месячный» – первый тариф, который компания предлагает своим клиентам. Сейчас все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на этот тариф.

Тариф предусматривает пост-оплату за потребленный газ. Также компания обращает внимание на возможность сэкономить 1% от общего счета за газ, если клиент будет платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления через личный кабинет my.gas.ua и чат-бот GASUA.

Уже скоро компания предложит своим клиентам новые тарифные планы и другие предложения.

Справка Finance.ua:

  • До 1 августа 2020 года цена газа для бытовых клиентов компании была единая и публиковалась только после 22 числа месяца потребления.
  • С 1 августа цена на газ для населения, как и для промышленных потребителей будет формироваться по принципу импортного паритета – стоимость газа на европейских хабах плюс расходы на его доставку в Украину.

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По материалам Finance.UA
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