Нацбанк ухудшил прогноз уровня безработицы на 2020 год

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Национальный банк ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, как НБУ прогнозировал в апреле.
Об этом регулятор сообщил в своем инфляционном отчете за июль.
“Ослабление карантина уже в мае привело к быстрому возобновлению предложения рабочей силы, которое в июне по еженедельным данным количества резюме вернулось на докарантинный уровень.
Интерес к поиску работы возобновился не только на внутреннем рынке труда, но и за рубежом, чему способствовало частичное открытие государственных границ на выезд с целью трудоустройства”, – говорится в сообщении.
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