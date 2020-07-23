Нацбанк ухудшил прогноз уровня безработицы на 2020 год

Национальный банк ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, как НБУ прогнозировал в апреле.

Об этом регулятор сообщил в своем инфляционном отчете за июль.

“Ослабление карантина уже в мае привело к быстрому возобновлению предложения рабочей силы, которое в июне по еженедельным данным количества резюме вернулось на докарантинный уровень.

Интерес к поиску работы возобновился не только на внутреннем рынке труда, но и за рубежом, чему способствовало частичное открытие государственных границ на выезд с целью трудоустройства”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Профсоюзы обнародовали законопроект, которым предлагается сократить срок предоставления государством пособия по частичной безработице на период карантина.

С 28 апреля 2020 года действует порядок, согласно которому работодатели могут обращаться за пособием по частичной безработице.

Пособие по частичной безработице на период карантина может выплачиваться ФЛП ам, которые не имеют наемных работников, но являются застрахованными лицами, то есть платили единый социальный взнос.

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