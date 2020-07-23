0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 69 0

Нацбанк ухудшил прогноз уровня безработицы на 2020 год

Нацбанк ухудшил прогноз уровня безработицы на 2020 год

Национальный банк ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, как НБУ прогнозировал в апреле.

Об этом регулятор сообщил в своем инфляционном отчете за июль.

“Ослабление карантина уже в мае привело к быстрому возобновлению предложения рабочей силы, которое в июне по еженедельным данным количества резюме вернулось на докарантинный уровень.

Интерес к поиску работы возобновился не только на внутреннем рынке труда, но и за рубежом, чему способствовало частичное открытие государственных границ на выезд с целью трудоустройства”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Профсоюзы обнародовали законопроект, которым предлагается сократить срок предоставления государством пособия по частичной безработице на период карантина.
  • С 28 апреля 2020 года действует порядок, согласно которому работодатели могут обращаться за пособием по частичной безработице.
  • Пособие по частичной безработице на период карантина может выплачиваться ФЛПам, которые не имеют наемных работников, но являются застрахованными лицами, то есть платили единый социальный взнос.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 🤑

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.