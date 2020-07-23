В Украине выросла задолженность по зарплате

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Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в июне выросла на 0,1% и на 1 июля 2020 года составила 3,146 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В минувшем месяце сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий сократилась на 0,8% и на 1 июля текущего года составила 1,943 млрд грн.
В каких регионах сократилась задолженность по заработной плате:
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Где возросла задолженность по зарплате: в Ровенской (на 41,2%), Черновицкой (на 24,1%), Львовской (на 14,7%), Запорожской (на 14%), Хмельницкой (на 13,3%), Тернопольской (на 11,3%), Черниговской (на 8,8%), Кировоградской (на 8,6%), Одесской (на 8,1%), Винницкой (на 7,6%), Закарпатской (на 6,4%), Киевской (на 4,4%), Днепропетровской (на 3,4%), Харьковской (на 2,1%), Ивано-Франковской (на 0,4%) и Черкасской (на 0,3%) областях.
В каких отраслях Госстат зафиксировал сокращение задолженности по выплате заработной платы:
Задолженность по выплате заработной платы в июне 2020 года выросла: в сфере временного размещения и организации питания – на 25,3% (до 8,436 млн грн), здравоохранении – на 14,4% (до 34,516 млн грн), в сельском хозяйстве – на 11,4% (до 54,364 млн грн), в сфере искусства, спорта и развлечений – на 9,8% ( до 0,855 млн грн), образовании – на 7,9% (до 19,137 млн грн), в сфере государственного управления и обороны, обязательного социального страхования – на 4,2% (до 5,895 млн грн), операций с недвижимостью – на 1,5% (до 61,004 млн грн), на предприятиях промышленности – на 1,1% (до 2,348 млрд грн), в финансовой и страховой деятельности – на 0,2% (до 10,682 млн грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности – на 0,1% (до 278,204 млн грн).
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