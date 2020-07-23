Минфин привлек через ОВГЗ более 10 млрд гривен

Министерство финансов Украины смогло увеличить размещение гривневых облигаций до 7,07 млрд грн во время аукциона 28 июля с 6,77 млрд грн неделей ранее.

В то же время министерство немного сократило продажу долларовых бумаг до $130,5 млн с $171,4 млн неделей ранее. Общая сумма привлеченных средств в гривневом эквиваленте составила 10,69 млрд.

Отмечается, что количество заявок на гривневые бумаги осталось небольшим — шесть вместо трех неделю назад. Из этих заявок Минфин отклонил одну — на покупку 11-месячных бумаг под 10% годовых.

Как и неделей ранее, больше было продано коротких бумаг. От размещения трехмесячных бумаг в бюджет удалось привлечь 4,92 млрд грн под 7,1%. В то же время, по однолетним бумагам Минфин привлек 2,15 млрд грн под 9,2% годовых.

Что касается долларовых ОВГЗ, то в этот раз Минфин размещал 10-месячные бумаги и удовлетворил все 29 заявок по неизменной с прошлого аукциона ставке 3,5% годовых.