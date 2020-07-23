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Минфин привлек через ОВГЗ более 10 млрд гривен

Минфин привлек через ОВГЗ более 10 млрд гривен

Министерство финансов Украины смогло увеличить размещение гривневых облигаций до 7,07 млрд грн во время аукциона 28 июля с 6,77 млрд грн неделей ранее.

В то же время министерство немного сократило продажу долларовых бумаг до $130,5 млн с $171,4 млн неделей ранее. Общая сумма привлеченных средств в гривневом эквиваленте составила 10,69 млрд.

Отмечается, что количество заявок на гривневые бумаги осталось небольшим — шесть вместо трех неделю назад. Из этих заявок Минфин отклонил одну — на покупку 11-месячных бумаг под 10% годовых.

Как и неделей ранее, больше было продано коротких бумаг. От размещения трехмесячных бумаг в бюджет удалось привлечь 4,92 млрд грн под 7,1%. В то же время, по однолетним бумагам Минфин привлек 2,15 млрд грн под 9,2% годовых.

Что касается долларовых ОВГЗ, то в этот раз Минфин размещал 10-месячные бумаги и удовлетворил все 29 заявок по неизменной с прошлого аукциона ставке 3,5% годовых.

По материалам НВ
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