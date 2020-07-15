Депутаты отклонили изменения в правила е-декларирования

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Верховная Рада отклонила законопроект №3355-1 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства”.
Принятие решения о возврате его в комитет на доработку для рассмотрения во втором чтении поддержали 214 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти.
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Этот законопроект предлагал установить, что действие Закона «О предупреждении коррупции» (в том числе положения по финансовому контролю) распространяется на лиц, входящих в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного предприятия или государственной организации, имеющей целью получение прибыли, хозяйственного общества (кроме акционерного общества), в уставном капитале которого более 50% долей принадлежат государству, должностных лиц органов акционерного общества, в уставном капитале которого более 50% акций прямо или косвенно принадлежит государству.
В то же время предлагалось исключить из действия антикоррупционного законодательства советников, помощников, уполномоченных, пресс-секретаря Президента Украины, которые выполняют свои обязанности на общественных началах, а также внести изменения по определению характеристик членов семьи субъекта декларирования.
Кроме того, изменениями в Закон “О доступе к публичной информации” предлагалось открыть доступ к информации о структуре, принципах формирования, размере вознаграждения руководителя, членов наблюдательного совета юридического лица публичного права, государственных предприятий, государственных хозяйственных обществ.
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