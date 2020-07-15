Украинцы могут ездить еще в 13 стран

По состоянию на 21 июля жителям Украины открыли свои границы еще 13 государств, общее количество таких стран уже составляет 39.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

За неделю добавились Болгария, Мальдивы и ОАЭ.

“Не в каждом случае речь идет о совершенно свободном въезде, надо руководствоваться решениями власти, поэтому я прошу перед въездом проверять информацию”, — подчеркнул глава МИД.

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Ранее сайт European Best Destination представил список самых безопасных для путешественников стран в условиях открытия границ после карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.