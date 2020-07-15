Саммит ЕС утвердил семилетний бюджет сообщества

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Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджету сообщества на 2021–2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса в объеме 750 млрд евро. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях саммита в Брюсселе, работа которого затянулась почти на пять дней, передает ТАСС.
“Европа сильная, Европа едина. Мы сделали это! Мы достигли соглашения по бюджету и фонду восстановления экономики. Это были безусловно тяжелые переговоры, которые завершились сильной и хорошей сделкой”, – заявил на итоговой пресс-конференции Мишель.
“Исторический день для Европы!” – написал в свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС показал свою способность “идти необычными путями” и достигать компромисса.
“Мы пришли к хорошему завершению”, – сказала она.
“Это хороший сигнал за пределы Европы”, – добавила канцлер.
Как сообщила премьер-министр Бельгии Софи Вильмес, финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет 1, 074 трлн евро на период с 2021 по 2027 годы.
Согласно документу саммита, лидеры одобрили фонд восстановления экономики объемом в 750 млрд евро под названием “ЕС нового поколения”. Эти средства должны быть привлечены Европейской комиссией в виде кредитов, получение которых должно быть полностью завершено до конца 2026 года. Сроки погашения всей этой суммы рассчитаны на период до 31 декабря 2058 года.
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