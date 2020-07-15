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Глава НБУ считает, что надо пересмотреть эффективность "кредитных каникул"

Глава НБУ считает, что надо пересмотреть эффективность "кредитных каникул"

Глава Национального банка Кирилл Шевченко намерен продолжать политику снижения учетной ставки и считает необходимым пересмотреть программу “кредитных каникул”.

Об этом он сказал во время его представления Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент Укринформа.

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НБУ будет продолжать политику снижения учетной ставки, которая приведет к удешевлению кредитов для конечных потребителей. Надо пересмотреть эффективность “кредитных каникул”, ведь в условиях роста неплатежей по кредитам у банков связаны руки в части выдачи большей части доступных кредитов”, – акцентировал Шевченко.

Он считает, что эти шаги позволят предприятиям реального сектора получить кредитную поддержку.

Также глава Нацбанка отметил, что НБУ должен помочь сбалансировать портфели банков. С одной стороны, усилить работу по снижению доли проблемных кредитов в системе и улучшению кредитных портфелей банков, с другой – ограничить использование долгосрочных ценных бумаг, которые банки покупают, используя свободную ликвидность вместо кредитования предприятий.

Справка Finance.ua:

  • В рамках Государственной программы “Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки за прошедшую неделю заключили 110 новых кредитных соглашений на общую сумму 324 млнгривен.
По материалам УКРИНФОРМ
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