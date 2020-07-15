В НАПК начали проверку деклараций Зеленского и Порошенко

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) начало проверку деклараций главы государства Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко. Ведомство проверит декларации за 2018 и 2019 годы.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Читайте также: Миллионы зарплаты и счета в банках: что в декларации нового главы НБУ

Ведомство проверит 13 человек.

Также НАПК начало проверку ряда действующих и бывших чиновников Кабмина:

министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко;

эксминистра Кабмина Дмитрия Дубилета;

бывшего министра здравоохранения Ильи Емца;

эксминистра обороны Андрея Загороднюка;

бывшего министра иностранных дел Павла Климкина;

эксминистра культуры Евгения Нищука.

Кроме того, агентство проверит декларации главы облгосадминистрации Алексея Кучера и первого заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Шефера.

Декларации для проверки определены новым порядком проведения контроля.

“Главным основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования. Причем проверяются все лица, занимавшие такие должности в 2019 году, даже если сегодня они не являются топ-чиновниками”, – отмечают в НАПК.

Напомним, в конце мая НАПК информировало, что декларации чиновников, которые будут поданы в Реестр последними, будут проверяться в первую очередь.