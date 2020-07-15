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В НАПК начали проверку деклараций Зеленского и Порошенко

В НАПК начали проверку деклараций Зеленского и Порошенко

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) начало проверку деклараций главы государства Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко. Ведомство проверит декларации за 2018 и 2019 годы.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Ведомство проверит 13 человек.

Также НАПК начало проверку ряда действующих и бывших чиновников Кабмина:

  • министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко;
  • эксминистра Кабмина Дмитрия Дубилета;
  • бывшего министра здравоохранения Ильи Емца;
  • эксминистра обороны Андрея Загороднюка;
  • бывшего министра иностранных дел Павла Климкина;
  • эксминистра культуры Евгения Нищука.

Кроме того, агентство проверит декларации главы облгосадминистрации Алексея Кучера и первого заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Шефера.

Декларации для проверки определены новым порядком проведения контроля.

“Главным основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования. Причем проверяются все лица, занимавшие такие должности в 2019 году, даже если сегодня они не являются топ-чиновниками”, – отмечают в НАПК.

Напомним, в конце мая НАПК информировало, что декларации чиновников, которые будут поданы в Реестр последними, будут проверяться в первую очередь.

По материалам РБК-Украина
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