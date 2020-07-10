Рожкова: Не может быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки

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И.о. главы правления НБУ Екатерина Рожкова заявила, что “не может быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки”.
Об этом она сказала в интервью “Интерфакс-Украина”.
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Рожкова подчеркнула, что для команды НБУ запуск “печатного станка” – “это одна из “красных линий”, которую мы никогда не будем готовы перейти”.
“Это противоречит всему, что мы делали до этого в течение шести лет. Наша задача – защитить граждан от обесценивания их сбережений, а не подвергнуть их инфляционному налогу”, – подчеркнула она.
“По поводу какой-то “пирамиды” ОВГЗ. Депутаты противоречат сами себе. Ведь парламент проголосовал за новый бюджет. В нем предусмотрено расширение дефицита, который покрывается за счет новых заимствований. То есть, по сути депутаты разрешили Минфину новые заимствования, в том числе путем выпуска гособлигаций. А теперь за это критикуют.
Благодаря тому, что у нас низкая инфляция и низкая учетная ставка, Минфин занимает по цене от 7% до 10% годовых. Это рекордно низкие для нашей страны ставки. И тут же они говорят: “Нет, это все неправильно”, “это пирамида ОВГЗ”, “а вы почему не участвуете в ней”, “а кто в ней участвует?”, “а кто размещает?”, “зачем размещает?”. Это выглядит плохо, если честно. И обидно”, – добавила Рожкова.
“Запустите печатный станок” и “пусть Минфин занимает дешевле” – это две истории, которые противоречат друг другу. Не может же быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки. Этого не будет никогда”, – отметила и.о. главы правления НБУ.
“Я не видела ни одной процветающей страны и ни благополучной экономики, в которой бы экономика работала по указу правительства или по решению парламента. Существуют экономические законы. Все имеет цену и свою стоимость.
Если ты начинаешь чрезмерно регулировать бизнес (ставки, комиссии и т.д.), то он просто перестает работать. У нас задача: чтобы деньги были в банковском секторе или наоборот – вытолкнуть их из банков?”, – отметила Рожкова.
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