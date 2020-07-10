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Производитель лондонских кэбов представил коммерческий гибридный фургон (фото, видео)

Производитель лондонских кэбов представил коммерческий гибридный фургон (фото, видео)

LEVC VN5 до конца этого года выйдет на рынок в исполнении с рулем справа, а леворульные версии начнут продавать со следующего. Заказы уже принимаются.

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Гибридный вен LEVC VN5 стал первой непассажирской вариацией лондонского такси LEVC TX. Его установка использует бензиновый турбомотор в качестве генератора тока для электромотора, а основную часть времени автомобиль приводит в движение электромотор.

Фирменная система eCity комбинирует полторалитровую турботройку Volvo и электромотор на задней оси. ДВС большинство рабочего времени выключен и нужен только тогда, когда аккумулятор на 31 кВт*ч полностью опустеет. Подобная схема ранее применялась на Ford Transit Custom PHEV, Karma Revero и Nissan Note e-Power.


Фото: 24 канал

Грузовой отсек фургончика вмещает пять с половиной кубометров клади весом до 830 кг. Производитель заявляет, что автомобиль выгодно отличается от конкурентов простотой нагрузки, благодаря распашным дверцам, разделенным в пропорции 60:40, и боковым сдвижным дверцам с большим проемом.

По материалам Телеканал новин 24
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