В Минэкономики ожидают роста спроса на "Доступные кредиты"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Предприниматели должны получить доступ к дешевым кредитам, и Правительство готово это реализовать.
Об этом заявил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире канала “112 Украина”
“Сейчас мы видим первые положительные ростки программы “5-7-9%”. У нас заявок сейчас на 8 млрд. Я думаю, через 2 недели процесс будет еще активнее. Банки-участники подтверждают, что получили реальный инструмент и активно принимают заявки от клиентов”, – заявил он.
Читайте также: У программы Доступные кредиты 5-7-9% неверный дизайн – Милованов
Петрашко добавил, что по этой программе бизнес уже получил более 1 млрд грн кредитов для развития.
Напомним, заем в рамках Программы можно получить в 16 банках: АО “Ощадбанк”, АБ “Укргазбанк”, АО КБ “ПриватБанк”, АО “Укрэксимбанк” и др.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевляне будут платить за электроэнергию по-новомуВчера, 17:00 - 4584 14
КГГА: В Киеве построят «веломагистраль» вдоль Набережного шоссе с освещениемВчера, 14:16 - 1090 14
Украинцы смогут брать ипотеку под 10%. Надо только подождать, - Зеленский3 ч. назад - 626 9
Прожиточный минимум не может быть меньше минимальной зарплаты - экономистПозавчера, 21:08 - 5922 7
Кабмин вновь ужесточил карантинВчера, 12:15 - 2975 5
Киевляне будут платить за электроэнергию по-новомуВчера, 17:00 - 4584 14
Патрульная полиция предупредила украинских водителей об "автомобилях-двойниках"Вчера, 14:03 - 2236 1
СМИ назвали сроки открытия первого магазина IKEA в УкраинеВчера, 16:00 - 1476
Водительские права будут выдавать по новым правилам2 ч. назад - 1345
КГГА: В Киеве построят «веломагистраль» вдоль Набережного шоссе с освещениемВчера, 14:16 - 1090 14
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)Позавчера, 11:48 - 1441
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1276
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1080 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 6080 14
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 2540