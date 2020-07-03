В Минэкономики ожидают роста спроса на "Доступные кредиты"

Предприниматели должны получить доступ к дешевым кредитам, и Правительство готово это реализовать.

Об этом заявил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире канала “112 Украина”

“Сейчас мы видим первые положительные ростки программы “5-7-9%”. У нас заявок сейчас на 8 млрд. Я думаю, через 2 недели процесс будет еще активнее. Банки-участники подтверждают, что получили реальный инструмент и активно принимают заявки от клиентов”, – заявил он.

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Петрашко добавил, что по этой программе бизнес уже получил более 1 млрд грн кредитов для развития.

Напомним, заем в рамках Программы можно получить в 16 банках: АО “Ощадбанк”, АБ “Укргазбанк”, АО КБ “ПриватБанк”, АО “Укрэксимбанк” и др.

Справка Finance.ua:

Ранее Петрашко заявил, что банки впервые начали конкурировать за клиента по программе “Доступные кредиты 5-7-9%”, среди лидеров по заявкам – “Кредобанк”, “Райффайзен Банк Аваль” и “Укргазбанк”.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что ставки по кредитной программе «5-7-9%» фактически снизились для заемщиков до 0%.

С 1 июля вступило в силу решение правительства по упрощению условий участия в программе “Доступные кредиты 5- 7-9%” для микро- и малого бизнеса.