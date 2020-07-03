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Минфин отчитался об использовании средств из COVID-фонда

Минфин отчитался об использовании средств из COVID-фонда

Минфин обнародовал инфографику об использовании средств Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 7 июля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“Для правительства и Министерства финансов принципиальным и первоочередным является задача по предотвращению любых злоупотреблений или нецелевого использования средств Фонда, даже в рамках упрощения порядка закупок.

По инициативе Минфина принято постановление Кабмина, которое раскрывает бенефициарных владельцев в закупках Фонда COVID-19. Аудит – это ключевой механизм, позволяющий избежать или выявить злоупотребления. С этой целью Госаудитслужба осуществляет непрерывный контроль за использованием средств, направляемых в рамках Фонда”, – говорится в сообщении.

Согласно инфографике, 38,17 млрд грн направлено на меры предотвращения и борьбы с COVID-19, 11,48 млрд грн – в Фонде соцстрахования и ФЗДС на случай безработицы, 2,7 млрд грн – доплата к зарплатам работникам, занятым на ликвидации COVID-19, 1,66 млрд грн – на денежную помощь по уходу за детьми.

По материалам Економічна Правда
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