Израиль хочет отсудить у Volkswagen 135 млн евро

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Когда все уже начали забывать о дизельгейте, Volkswagen AG, Audi AG и израильский дистрибьютор Champion Motors получили судебный иск за якобы мошенничество и халатность, связанные с махинациями с выхлопными газами.
Правительство Израиля подало в Окружной суд Тель-Авива иск, утверждая, что между 2008 и 2016 годами VW, Audi и Champion Motors импортировали в страну примерно 12 000 транспортных средств с двигателем типа EA189, оснащенным программным обеспечением, которое искажает реальные показатели дизельных выбросов.
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В иске утверждается, что Volkswagen и связанные с ним компании использовали фальсифицированные данные программного обеспечения, чтобы ввести в заблуждение израильские органы власти и обмануть их, утверждая, что транспортные средства соответствуют экологическим нормам страны. Calcalist Tech добавляет, что транспортные средства не были бы утверждены для местной продажи, если бы были предоставлены точные данные о выбросах.
В иске добавляется, что эксплуатация транспортных средств, оснащенных двигателем EA189, привела к загрязнению атмосферы 3881 тонной газов диоксида азота.
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