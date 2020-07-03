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Израиль хочет отсудить у Volkswagen 135 млн евро

Израиль хочет отсудить у Volkswagen 135 млн евро

Когда все уже начали забывать о дизельгейте, Volkswagen AG, Audi AG и израильский дистрибьютор Champion Motors получили судебный иск за якобы мошенничество и халатность, связанные с махинациями с выхлопными газами.

Правительство Израиля подало в Окружной суд Тель-Авива иск, утверждая, что между 2008 и 2016 годами VW, Audi и Champion Motors импортировали в страну примерно 12 000 транспортных средств с двигателем типа EA189, оснащенным программным обеспечением, которое искажает реальные показатели дизельных выбросов.

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В иске утверждается, что Volkswagen и связанные с ним компании использовали фальсифицированные данные программного обеспечения, чтобы ввести в заблуждение израильские органы власти и обмануть их, утверждая, что транспортные средства соответствуют экологическим нормам страны. Calcalist Tech добавляет, что транспортные средства не были бы утверждены для местной продажи, если бы были предоставлены точные данные о выбросах.

В иске добавляется, что эксплуатация транспортных средств, оснащенных двигателем EA189, привела к загрязнению атмосферы 3881 тонной газов диоксида азота.

По материалам Телеканал новин 24
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