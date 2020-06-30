Volkswagen начал продажи новой версии модели Golf (фото)

Немецкий автопроизводитель расширяет ассортимент поставок Golf версии R-Line.

Как сообщили в компании, R-Line – это версия для покупателей, которым нужна модель со спортивной внешностью, но нет желания переплачивать за мощный агрегат под капотом. В версии R-Line Golf получает спортивные бамперы, решетку радиатора, серию значков R-Line а также 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Задние боковые стекла, а также светодиодная подсветка как спереди, так и сзади, стандартно поставляются с тонировкой.

Интерьер отличается спортивными сиденьями со встроенными подголовниками, штатный руль заменен на более спортивный аналог, появились серые акценты и черная обшивка.



Фото: Volkswagen

В стандартное оборудование R-Line входит 10-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы Navigation Discover Pro, виртуальная панель приборов, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по полосе, датчик освещенности и дождя, климат-контроль, автоматическое затемнение внутреннего зеркала.



Фото: Volkswagen

Golf R-Line также оснащен спортивной подвеской, которая делает автомобиль на 1,5 сантиметра ниже стандартного Golf.

130-сильный TSI является базовым двигателем для модели R-Line. Кроме того, для заказа доступен мягкий гибрид 1,5 eTSI на 150 «лошадей», а также дизельный вариант с TDI такой же мощности.

Стоимость новинки, согласно европейскому прайс-листу, начинается с 33 715 евро.