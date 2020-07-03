Минрегион обновил перечень стандартов для стройматериалов

В Министерстве развития громад и территорий Украины утвердили обновленный перечень стандартов для строительных материалов.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

“Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев подписал приказ Минрегиона «Об утверждении Перечней национальных стандартов, соответствие которым предоставляет презумпцию соответствия изделий требованиям Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений”, – говорится в сообщении.

Перечень утвержден в соответствии с Законом Украины «О технических регламентах и оценке соответствия» и постановлением Кабинета министров Украины «Об определении сфер деятельности, в которых центральные органы исполнительной власти и Служба безопасности Украины осуществляют функции технического регулирования».

Согласно законодательству, строительные изделия должны отвечать основным требованиям, определенным в Техническом регламенте относительно сооружений, в которых они применяются, в частности, национальным стандартам ГСТУ и гармонизированными европейскими ГСТУ Б EN, строительным нормам и должны быть промаркированы национальным знаком соответствия. Только такие изделия могут свободно продаваться и использоваться в строительстве на территории Украины.

Как сообщалось, последний раз Перечень национальных стандартов относительно соответствия строительных изделий требованиям Технического регламента обновлялся в 2015 году.