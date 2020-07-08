Какие онлайн-услуги можно получить на веб-портале Пенсионного фонда

Электронные услуги от ПФУ реализуют технологии удаленного обслуживания населения через «личный кабинет».

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Что такое «личный кабинет». Если пользователь имеет электронную квалифицированную подпись или банковскую карту, то у него есть возможность создать личный кабинет, зарегистрировавшись на портале электронных услуг, где накапливается вся информация о нем в реестре застрахованных лиц:

весь стаж, начиная с 2000 года;

заработная плата с разбивкой по месяцам (и в разрезе организаций, если менялось место работы);

страховой стаж, который учитывается с 2004 года, поскольку только тогда вступил в действие Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Застрахованное лицо имеет возможность онлайн:

получить справки ОК-5, ОК-7,

подать анкету для внесения изменений в реестр застрахованных лиц;

сформировать запрос для подготовки бумажных документов;

данные из Электронного реестра листков нетрудоспособности;

подать обращение (вопрос, предложение, жалоба, ходатайство и т.д.);

записаться на прием.

Оформление пенсии в автоматическом режиме. С 1 июля Пенсионный фонд Украины ввел новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии.

Пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда.

Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных.

Услуга предоставляется средствами веб-портала с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Эта онлайн-услуга особенно актуальна в связи с распространением коронавирусной инфекции, так как исключает личные контакты.

Справка Finance.ua:

С 1 июля снова растут пенсии для некоторых категорий граждан. Размер повышения пенсии у каждого пенсионера определяется в индивидуальном порядке и зависит от того, какая составляющая пенсионной выплаты растет.

В Минсоцполитики работают над новыми параметрами пенсионной системы, в результате чего часть украинцев сможет выходить на заслуженный отдых раньше.