Какие онлайн-услуги можно получить на веб-портале Пенсионного фонда

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Электронные услуги от ПФУ реализуют технологии удаленного обслуживания населения через «личный кабинет».
Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.
Что такое «личный кабинет». Если пользователь имеет электронную квалифицированную подпись или банковскую карту, то у него есть возможность создать личный кабинет, зарегистрировавшись на портале электронных услуг, где накапливается вся информация о нем в реестре застрахованных лиц:
Застрахованное лицо имеет возможность онлайн:
Оформление пенсии в автоматическом режиме. С 1 июля Пенсионный фонд Украины ввел новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии.
Пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда.
Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных.
Услуга предоставляется средствами веб-портала с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Эта онлайн-услуга особенно актуальна в связи с распространением коронавирусной инфекции, так как исключает личные контакты.
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