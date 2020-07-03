На границе с Польшей возобновил работу еще один пункт пропуска

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На границе с Польшей возобновлена работа пункта пропуска “Грушев – Будомеж”.
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, пропуск легкового и грузового транспорта возобновлен сегодня в 1 час ночи.
По состоянию на 8:00 границу здесь пересекли 74 человека. Госпогранслужба возобновила работу этого пункта пропуска сразу же, как это стало возможным с польской стороны, говорится в сообщении. Пограничники напомнили, что правительство Украины 20 мая приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой. Украинская сторона готова возобновлять международное движение в тех пунктах пропуска, где это готова сделать смежная сторона.
Так, на границе с Польшей на сегодня пока не осуществляется пропуск в пунктах пропуска “Смильница”, “Угринов”, “Устилуг”. Украинские пограничники готовы возобновить работу этих пунктов пропуска, как только с польской стороны заработают пункты “Кросценко”, “Долгобычув” и “Зосин” соответственно. На 6:00 сегодняшнего дня очередей перед пунктами пропуска на участке границы со странами Евросоюза нет.
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