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Индекс шашлыка: как менялась его стоимость за последние 5 лет

Индекс шашлыка: как менялась его стоимость за последние 5 лет

Издание «Слово и Дело» решило вывести индекс шашлыка, содержащий стоимость отдыха на природе для семьи из двух взрослых и двух детей.

Как считали. Для вывода этого индекса шашлыка был выбран минимальный классический набор продуктов: свинина, лук, хлеб ржаной и пшеничный, огурцы и помидоры. В своих подсчетах использовались средние цены в Украине по состоянию на апрель соответствующего года, а за последние два года – цены за июль.

Стоит отметить, что каждый год индекс шашлыка рос.

  • В 2014 году 2 кг свинины стоили 104 грн 46 коп., 1 кг свежих огурцов – 20 грн 46 коп., помидоров – 20 грн 66 коп., хлеб ржаной, ржано-пшеничный (1 кг) – 5 грн 4 коп., а 1 кг лука – 12 грн 28 коп. Минимальная стоимость шашлычного продуктового набора пять лет назад была 160 грн 38 коп.
  • Через год все набор стоил уже 229 грн 34 коп.


Инфографика: Слово и Дело

  • В 2016 году общая стоимость шашлыков для семьи снизилась за счет того, что цены немного упали, в том числе и на мясо. В итоге – 218 грн 64 коп.
  • В 2017 году свинина была уже по 169 грн 24 коп. (за 2 кг), лук подешевел и стоил 4 грн 95 коп., хлеб стал дороже – 13 грн 56 коп. и 4 грн 99 коп., огурцы стоили 46 грн 95 коп., а помидоры – 47 грн 57 коп. Скромный семейный пикник два года назад стоил 275 грн 49 коп.
  • В 2018 году символический пикник для семьи стоил 333 грн 21 коп.: свинина – 231 грн 52 коп., лук – 6 грн 84 коп., хлеб – 16 грн 4 коп. и 8 грн 2 коп., огурцы – 41 грн. 70 коп., помидоры – 45 грн 13 коп.
  • За год стоимость пикника выросла до 354 грн 26 коп.: за 2 кг свинины надо было выложить 268 грн 4 коп., за лук – 13 грн 69 коп., 1 кг хлеба – 19 грн 2 коп., огурцы – 16 грн 71 коп., помидоры – 46 грн 31 коп.
  • В 2020 году минимальный набор для шашлыка на семью из четырех человек в июле стоил 366 грн 68 коп. Свинина подорожала до 269 грн за 2 кг, лук стал дешевле, за него в среднем просили 11 грн 41 коп., хлеб ржаной, ржано-пшеничный стал дороже – 21 грн 6 коп. за кг, огурцы резко подскочили в цене по сравнению с прошлым годом и стоили в среднем 38 грн 79 коп., а помидоры – 36 грн. 95 коп.
По материалам Слово и Дело
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