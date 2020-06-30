Индекс шашлыка: как менялась его стоимость за последние 5 лет

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Издание «Слово и Дело» решило вывести индекс шашлыка, содержащий стоимость отдыха на природе для семьи из двух взрослых и двух детей.
Как считали. Для вывода этого индекса шашлыка был выбран минимальный классический набор продуктов: свинина, лук, хлеб ржаной и пшеничный, огурцы и помидоры. В своих подсчетах использовались средние цены в Украине по состоянию на апрель соответствующего года, а за последние два года – цены за июль.
Стоит отметить, что каждый год индекс шашлыка рос.
Инфографика: Слово и Дело
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