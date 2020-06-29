ИГ «Универ» и Федор Дроздовский покупают долю в мобильном приложении для инвестиций

Федор Дроздовский, управляющий партнер MEGOGO и Инвестиционная Группа «Универ», которая предоставляет в Украине услуги интернет-трейдинга, брокерские услуги, и управляет инвестиционными фондами, заключили договор с технологической компанией KIBORG SYSTEMS о покупке доли в компании и развитии бизнеса под новым совместным брендом Wotan.

Как стало известно изданию, Wotan – это первое в Украине мобильное приложение, которое с помощью автоматизированного сервиса Robo Advisor 4.0 помогает человеку удачно вкладывать свои сбережения.

Сбалансированный, с точки зрения риска, портфель для инвестиций позволяет индивидуально подбирать прогнозная модель Wotan. Она имитирует свыше 1 млн будущих вариантов развития и выбирает наиболее вероятный при текущей макроэкономической ситуации. Этот подход полностью исключает человеческий фактор, а значит позволяет не только экономить время, но и минимизировать риски.

«Время от времени на финансовом рынке происходят важные события и рынок «летит» вверх или вниз, каждый специалист в такие моменты чувствует себя «героем» или начинает паниковать и вмешиваться в стратегию. Но Robo Advisor – автоматизированное управление активами. Вскоре каждый украинец, с любой точки страны, сможет со своего гаджета инвестировать в государственные облигации, покупать корпоративные облигации, вкладывать средства в инвестиционные фонды. Все это можно будет сделать прямо на диване, или с рабочего места, либо пока сидите в кафе с друзьями. Это настоящая диджитализация», – говорит Тарас Козак, президент Инвестиционной Группы «Универ».

Процедура инвестирования через автоматического помощника от Wotan выглядит следующим образом:

1. Регистрация, верификация данных и открытие счета.

2. Формирование инвестиционных целей и сумм депозитов под каждую из целей.

3. Тест на определение толерантности человека к риску. После этого приложение создает портфель из рекомендуемых для человека активов.

4. Wotan работает. В автоматическом режиме покупает и продает активы. Поддерживает состояние портфеля в корректной пропорции между классами. И в случае необходимости, в режиме реального времени, делает ребалансировку.



Слева на право: Сергей Кравецкий, Тарас Козак, Александр Куликов, Михаил Грицко, Михаил Ритчер

Как нам прокомментировали представители Wotan, переговоры о покупке доли с ИГ «Универ» начались в средине марта 2020, и уже в конце мая была достигнута договоренность о совместном развитии бизнеса.

По словам основателя и президента ИГ «Универ» Тараса Козака, приобретение доли в Wotan – это часть стратегии, которая позволит Группе развивать направление «Индивидуального Управления Активами».

«Начиная с осени 2019 года, мы размышляли над созданием отдельного подразделения с «Индивидуального Управление Активами» (Personal Wealth Management – ред.). Спрос большой, а квалифицированных компаний единицы. С началом распространения вируса финансовые рынки начали «падать». Специалисты, которые руководили активами и были «звездами» во время роста рынка, нередко показали себя неэффективными на падении или на так называемой «пилы», когда рынок длительное время не имеет определенного устойчивого тренда. К нам стали обращаться все больше клиентов с просьбой посоветовать надежных инвестиционных менеджеров, – рассказывает Тарас Козак. – С компанией Wotan мы сотрудничали более трех лет. Использовали их стратегии при операциях с собственными средствами на иностранных рынках. В своих счетах видели, как работает система, даже когда все рынки «обваливаются». Мы были довольны результатами, поэтому приобретение доли в Wotan – это логическое продолжение нашего дальнейшего сотрудничества».

Уже сегодня клиенты «ИГ УНИВЕР» в пилотном режиме пользуются Beta-версией мобильного приложения Wotan. А с 1 сентября 2020 года, мобильное приложение будет доступен всем желающим.

Напомним, Инвестиционная Группа Универ работает на фондовом рынке Украины с 2005 года. Предоставляет доступ к Украинской бирже с помощью интернет-трейдинга с 2009 года. В данный момент ядро Инвестиционной Группы «Универ» составляют:

- «УНИВЕР Капитал». Это лицензированный дилер, брокер, доверительный управляющий и депозитарное учреждение.

- «УНИВЕР Менеджмент». Компания, которая имеет лицензию для управления активами инвестиционных и пенсионных фондов.