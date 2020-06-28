0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 135 0

Сбережения украинцев сократились на 61 млрд грн - Госстат

Сбережения украинцев сократились на 61 млрд грн - Госстат

В первом квартале 2020 года доходы населения составили 874,4 млрд грн, расходы – 935,5 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 61,1 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Данные Госстата за январь-март этого года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года:

  • номинальные доходы населения выросли на 7,3%;
  • реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, увеличились на 6,6%;
  • располагаемый доход в расчете на одного человека увеличился на 1457 грн и составил 16055 грн;
  • расходы населения увеличились на 8,6%.


Данные: Госстат


Данные: Госстат

Справка Finance.ua:

  • По результатам всеукраинского ролингового исследования «Рубикон», одной семье на 1 день питания требуется в среднем 294 грн, в месяц – 9235 грн.
  • По результатам исследования Research & Branding Group, в сложившейся в Украине ситуации, у 39% украинских семей нет никаких сбережений. По мнению экономического эксперта Алексея Дорошенко, запасы делают наименее защищенные слои населения.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 👛

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.