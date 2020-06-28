Сбережения украинцев сократились на 61 млрд грн - Госстат

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В первом квартале 2020 года доходы населения составили 874,4 млрд грн, расходы – 935,5 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 61,1 млрд грн.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Данные Госстата за январь-март этого года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года:
Данные: Госстат
Данные: Госстат
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