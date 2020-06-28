Сбережения украинцев сократились на 61 млрд грн - Госстат

В первом квартале 2020 года доходы населения составили 874,4 млрд грн, расходы – 935,5 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 61,1 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Данные Госстата за январь-март этого года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года:

номинальные доходы населения выросли на 7,3%;

реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, увеличились на 6,6%;

располагаемый доход в расчете на одного человека увеличился на 1457 грн и составил 16055 грн;

расходы населения увеличились на 8,6%.



Данные: Госстат



Данные: Госстат

Справка Finance.ua:

Украинцы стали чаще хранить средства просто на банковских картах, а не на депозитах.

По результатам всеукраинского ролингового исследования «Рубикон», одной семье на 1 день питания требуется в среднем 294 грн, в месяц – 9235 грн.

По результатам исследования Research & Branding Group, в сложившейся в Украине ситуации, у 39% украинских семей нет никаких сбережений. По мнению экономического эксперта Алексея Дорошенко, запасы делают наименее защищенные слои населения.

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