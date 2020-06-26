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Panasonic выпустила «неубиваемый» планшет со съёмными аккумуляторами (фото)

Panasonic выпустила «неубиваемый» планшет со съёмными аккумуляторами (фото)

Линейка защищённых устройств Panasonic пополнилась новым гаджетом. Главными особенностями 10,1-дюймового планшета Toughbook A3, помимо ударопрочного корпуса, стали сменные элементы питания, полноразмерные порты USB и расширенные возможности подключения периферии для различных сценариев использования.

Новинка оснащена IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей и максимальной яркостью 800 нит. Корпус устройства получил защиту от воды и пыли IP65 и соответствует военному стандарту MIL-STD-810H. На фронтальной панели разместились пять программируемых кнопок для быстрого запуска нужных приложений. В качестве операционной системы используется Android 9 Pie.


Фото: gsmarena.com

За производительность планшета отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 660 при поддержке 4 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенного накопителя с возможностью расширения составляет 64 ГБ. Автономность гаджета обеспечивают два съёмных аккумулятора ёмкостью 3200 мАч каждый — по заявлению производителя, их заряда хватит на 8 часов работы устройства. В качестве опции можно выбрать пару АКБ на 5500 мАч — с их помощью аппарат продержится до 15 часов вдали от розетки.


Фото: gsmarena.com

Panasonic Toughbook A3 получил одну 8-мегапиксельную основную камеру и фронталку с разрешением датчика 5 Мп. Гаджет обзавёлся интерфейсными разъёмами USB Type-A и Type-C, комплектным стилусом и слотом для двух SIM-карт. Кроме того, с помощью специальных коннекторов к планшету можно подключить вспомогательное оборудование — например, сканер штрихкодов, считыватель смарт-карт или второй порт USB.

По материалам 4PDA
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