"Преференций не будет": Шмыгаль ответил бизнесу, который просит о налоговых послаблениях

Кабмин не планирует уменьшать фискальную нагрузку на фонд оплаты труда.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью НВ.

Глава правительства отметил, что в Украине нагрузка на фонд оплаты труда и так является одной из наименьших среди 30 европейских стран.

«Мы не планируем снижения ЕСВ, потому что Пенсионный фонд сегодня имеет также большой кассовый разрыв, бюджет его покрывает. Это фактически по этому году около 15 млрд грн, на которые мы должны дотировать Пенсионный фонд, чтобы покрыть потребность Пенсионного фонда, которую не покрывает ЕСВ в связи с кризисом и в связи с отменой ЕСВ для микро- и малого бизнеса. То есть мы уже это сделали, сняли фискальную нагрузку, но для малого бизнеса», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что «для крупных предприятий, для корпораций, которые работали и работают сегодня на экспорт, никаких преференций по уменьшению фискальной нагрузки на фонд оплаты труда не предполагается, потому что это как раз единственный источник для уплаты всех социальных платежей — от пенсионных до выплат по безработице, в фонд социального страхования, это единственный на сегодня наполнитель бюджета».

«Государство должно выполнить свои обязательства. Другого источника, чем отечественный бизнес, который работает, ведет свою деятельность, у государства нет. Мы частично можем кредитоваться, что произошло с МВФ, как пример, но невозможно жить всю жизнь в кредит», — сказал премьер.

Он добавил, что в будущем правительство намерено свести к минимуму или даже отказаться от внешнего финансирования.

При этом Шмыгаль предположил, что, учитывая общеевропейскую тенденцию приближения производств к границам ЕС, Украина имеет все возможности приобщиться к этому процессу. И в связи с этим Кабмин может предоставить определенные налоговые преференции для индустриальных парков, которые помогут Украине выиграть региональную конкуренцию с другими восточноевропейскими конкурентами.

Справка Finance.ua:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что концепция о том, что во втором полугодии экономика будет расти — остается актуальной, несмотря на продолжение адаптивной модели карантина.

Шмыгаль также рассказал, что Национальный банк сигнализирует банкам о снижении учетной ставки. Постепенно должны уменьшаться ставки по депозитам и кредитам.

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