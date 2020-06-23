Нидерланды выделят на помощь KLM-Air France 3,4 млрд евро

Правительство Нидерландов поддержало план оказания государственной помощи в размере 3,4 млрд евро холдингу KLM-Air France, объявил в пятницу министр финансов Нидерландов Вопке Хекстра.

В апреле решение о выделении ему 7 млрд евро приняла Франция, сообщает Reuters.

Как пояснил Вопке Хекстра, национальный перевозчик станет бенефициаром пакета помощи, который будет включать в себя 2,4 млрд евро гарантированных банковских кредитов и 1 млрд евро прямого кредита. Это должно помочь группе преодолеть коллапс, в котором авиакомпания оказалась после приостановки полетов во время пандемии коронавируса.

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Программа государственной помощи KLM-Air France еще должна быть утверждена Европейским Союзом, поскольку она входит в сферу конкурентной политики, которая является сферой исключительной компетенции ЕС.

“Этот пакет необходим для того, чтобы Королевские Авиалинии Нидерландов (KLM) и Air France могли продолжать играть ключевую роль в нашей экономике”, – пояснил министр на пресс-конференции в пятницу. “За прошедшие недели мы попытались смягчить болезненные последствия эпидемии, честно разделив с ними бремя, которое они понесли”, – подчеркнул он. Финансовая помощь – это следующий этап государственной поддержки, добавил министр.

Согласно решениям совета директоров компании, пилоты, нанятые перевозчиком, будут получать зарплату ниже на 20 процентов, KLM-Air France также должна сократить расходы в среднем на 15 процентов. Пока речи о групповых увольнениях не идет, но сокращения рабочих мест не избежать.

Справка Finance.ua: