Безработных в Украине станет больше: прогноз эксперта

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Уровень безработицы в Украине после карантина увеличится.
Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире украинского телеканала.
Состояние экономики в стране настолько плачевно, что давать оптимистичные прогнозы не решится сейчас никто.
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“Безработных будет больше, потому что не может быть их меньше, если падает экономика. В прогнозе, который составлялся еще в ноябре прошлого года, то есть до коронавируса, и был заложен в госбюджет, стоял рост 3,5%. Экономика должна была настолько вырасти. Сейчас по прогнозу того же Кабмина, падение составит 5%”, — пояснил эксперт.
Как в других странах. “По предварительным прогнозам, экономика Италии в 2020 году упадет более чем на 10%, Испания покажет около 10%, поляки упадут где-то на 4%, Российская Федерация, как показывают прогнозы Центробанка, упадет на 5,5%. Такая же ситуация прогнозируется и в Штатах”, – отметил он.
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Напомним, зарегистрированным в службе занятости безработным пособие назначается с первого дня получения статуса, даже тем, кто был уволен в период карантина по собственному желанию. Работодатели из числа субъектов малого и среднего бизнеса, которые остановили или сократили свою деятельность во время карантина, могут получить помощь по частичной безработице для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.
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