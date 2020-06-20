Безработных в Украине станет больше: прогноз эксперта

Уровень безработицы в Украине после карантина увеличится.

Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире украинского телеканала.

Состояние экономики в стране настолько плачевно, что давать оптимистичные прогнозы не решится сейчас никто.

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“Безработных будет больше, потому что не может быть их меньше, если падает экономика. В прогнозе, который составлялся еще в ноябре прошлого года, то есть до коронавируса, и был заложен в госбюджет, стоял рост 3,5%. Экономика должна была настолько вырасти. Сейчас по прогнозу того же Кабмина, падение составит 5%”, — пояснил эксперт.

Как в других странах. “По предварительным прогнозам, экономика Италии в 2020 году упадет более чем на 10%, Испания покажет около 10%, поляки упадут где-то на 4%, Российская Федерация, как показывают прогнозы Центробанка, упадет на 5,5%. Такая же ситуация прогнозируется и в Штатах”, – отметил он.

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Напомним, зарегистрированным в службе занятости безработным пособие назначается с первого дня получения статуса, даже тем, кто был уволен в период карантина по собственному желанию. Работодатели из числа субъектов малого и среднего бизнеса, которые остановили или сократили свою деятельность во время карантина, могут получить помощь по частичной безработице для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

Справка Finance.ua:

Количество безработных за год в Украине выросло почти на 50%, сообщает центр занятости. По состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше, чем по сравнению с маем прошлого, 2019 года.

Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в I квартале 2020 года составило 16,6 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,5 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло 1,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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