Газовый рынок для населения: Что изменится для украинцев с 1 июля

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С 1 июля украинцы начинают жить в новых реалиях – гарантированной государством цены на “голубое топливо” больше не будет, цену на газ в конфорках будет диктовать рынок, а поставщика можно будет поменять на другую газопоставляющую компанию, которая предложит лучший сервис и более низкую цену.
Об этом рассказал генеральный директор независимого украинского провайдера энергии ETG Владимир Шведкий в интервью UBR.ua.
По его словам, с 1 июля отменяется ПСО – фиксированная цена, которая сегодня искусственно сдерживается правительственными постановлениями.
“Во-вторых, осуществляется переход к рыночному ценообразованию. В связи с этим появляется возможность выбора поставщика. Если по какой-то причине ваш поставщик не смог предоставить на следующий период ресурс по каким-либо причинам – дефолт, технические проблемы и др., вы попадаете на “поставщика последней надежды”“, – добавил Владимир Шведкий.
Как отметил эксперт, газ будет дороже. Цена может быть в 2-3 раза выше. При отборе “поставщика последней надежды” учитывают капиталоемкость, возможность удерживать клиентов на значительной отсрочке, наличие газа, инфраструктуры.
“Мы не знаем, на сколько, но исходя из тех условий, которые есть на рынке электроэнергии, и европейского опыта, цена будет выше на порядок. Это делается для того, чтобы физические лица были защищены от таких непредвиденных ситуаций”, – объяснил он.
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