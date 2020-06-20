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Как изменится цена на доставку газа в разных областях (инфографика)

Как изменится цена на доставку газа в разных областях (инфографика)

С 1 июля должна была состояться вторая фаза повышения тарифов за доставку газа. Платежки за доставку газа в июле должны были вырасти примерно на 20%.

Однако кризис внес свои коррективы. 24 июня НКРЭКУ должна принять решение о внесении изменений в “зимний пакет” постановлений, который устанавливает новые тарифы на распределение газа, согласно которым украинцам будут выписывать платежные квитанции с июля.

Вторая волна подорожания будет существенно ниже, чем планировалось ранее. Например, если сначала в АО “Винницагаз” стоимость услуги по транспортировке газа должна была повыситься с 1,07 грн до 1,31 грн (с НДС) за доставку 1 куб м, то есть на 22%, то по факту с 1 июля она повысится на 6% – до 1,13 грн за доставку 1 куб м.

Не изменится тариф в платежках у клиентов Донецкоблгаза, Киевгаза, Коростышевгаза, Кременчуггаза, Тернопольгоргаза и Харьковгоргаза, а стоимость услуг Киевоблгаза, Кировоградгаза, Ровногаза символично повысится на 1%. Однако существенно подорожают в июле платежки для украинцев, которым доставляет “голубое топливо” Мелитопольгаз (22%), Одессагаз (21%), Уманьгаз (17%), Гадячгаз (16%), Запорожгаз (15%).

В июне 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения и теплопроизводителей, которым НАК “Нафтогаз Украины” поставляет газ в рамках специальных обязанностей, составит 2,142 грн за кубометр.

По материалам УБР
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