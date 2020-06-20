Как изменится цена на доставку газа в разных областях (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С 1 июля должна была состояться вторая фаза повышения тарифов за доставку газа. Платежки за доставку газа в июле должны были вырасти примерно на 20%.
Однако кризис внес свои коррективы. 24 июня НКРЭКУ должна принять решение о внесении изменений в “зимний пакет” постановлений, который устанавливает новые тарифы на распределение газа, согласно которым украинцам будут выписывать платежные квитанции с июля.
Вторая волна подорожания будет существенно ниже, чем планировалось ранее. Например, если сначала в АО “Винницагаз” стоимость услуги по транспортировке газа должна была повыситься с 1,07 грн до 1,31 грн (с НДС) за доставку 1 куб м, то есть на 22%, то по факту с 1 июля она повысится на 6% – до 1,13 грн за доставку 1 куб м.
Не изменится тариф в платежках у клиентов Донецкоблгаза, Киевгаза, Коростышевгаза, Кременчуггаза, Тернопольгоргаза и Харьковгоргаза, а стоимость услуг Киевоблгаза, Кировоградгаза, Ровногаза символично повысится на 1%. Однако существенно подорожают в июле платежки для украинцев, которым доставляет “голубое топливо” Мелитопольгаз (22%), Одессагаз (21%), Уманьгаз (17%), Гадячгаз (16%), Запорожгаз (15%).
В июне 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения и теплопроизводителей, которым НАК “Нафтогаз Украины” поставляет газ в рамках специальных обязанностей, составит 2,142 грн за кубометр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Владельцам "еврономеров" предлагают новые льготы - законопроект9 ч. назад - 4599 12
Риелторы раскритиковали законопроект о регулировании рынка недвижимостиВчера, 16:30 - 4227 9
Границы ЕС могут остаться закрытыми для украинцев и после 1 июля5 ч. назад - 664 7
Французская компания Renault рассматривает возможность сотрудничества с ЗАЗ - посол8 ч. назад - 2059 6
Украинский бизнес впервые за пять лет "ушел в минус"Вчера, 16:03 - 2651 6
Кому готовы платить на фрилансе от 10 000 грн: актуальные предложения11 ч. назад - 7550
ПриватБанк запустил новую функцию в случае нехватки денег на карточкеВчера, 20:02 - 5193 2
Владельцам "еврономеров" предлагают новые льготы - законопроект9 ч. назад - 4599 12
Шмыгаль анонсировал постепенное уменьшение ставок по депозитам и кредитам10 ч. назад - 3433 2
В Украине могут увеличить максимальную сумму перевода с 5 до 25 тысяч гривенВчера, 19:00 - 2821 5
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)6 ч. назад - 377
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)Вчера, 12:10 - 374
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 998
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 485 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1871 1