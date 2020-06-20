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Вступили в силу изменения в правилах регистрации места проживания

Вступили в силу изменения в правилах регистрации места проживания

С 23 июня в Украине вступили в силу изменения в правилах регистрации места проживания.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 481 от 27 мая 2020 года.

Изменения затронули процедуру прописки в ипотечное жилье:

  • Если место жительства находится в ипотеке, регистрация в нем происходит с письменного разрешения ипотекодержателя.
  • Если жилье находится в ипотеке, доверительной собственности как способ обеспечения исполнения обязательств для регистрации места проживания лица, то дополнительно подается письменное согласие соответствующего ипотекодержателя или доверительного собственника.

Для проверки информации о принадлежности заявителю жилья или нахождении его в ипотеке/доверительной собственности работник органа регистрации должен свериться со сведениями Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Нвпомним, в Украине изменили правила регистрации места жительства.

Справка Finance.ua:

  • В Украине появится электронная прописка. В настоящее время в Украине идет работа над электронной пропиской, которая появится в приложении «Дія».
  • В Минюсте объяснили, что регистрация проживания не дает права собственности на жилье. Зарегистрировать или снять с регистрации человека, если речь идет о частной квартире, может только владелец. Единственным исключением является регистрация несовершеннолетних детей. Закон устанавливает 30-дневный срок для регистрации в случае изменения места жительства.

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По материалам Finance.UA
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