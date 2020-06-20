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С 23 июня в Украине вступили в силу изменения в правилах регистрации места проживания.
Об этом говорится в постановлении Кабмина № 481 от 27 мая 2020 года.
Изменения затронули процедуру прописки в ипотечное жилье:
Для проверки информации о принадлежности заявителю жилья или нахождении его в ипотеке/доверительной собственности работник органа регистрации должен свериться со сведениями Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.
Нвпомним, в Украине изменили правила регистрации места жительства.
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