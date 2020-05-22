В Украине изменили правила прописки. Кабмин рассмотрел проект постановления «О внесении изменений в правила регистрации места проживания».

Об этом написал депутат Алексей Гончаренко в телеграмм-канале.

Документы, подтверждающие право на проживание в жилище, не потребуют при регистрации места проживания малолетнего, несовершеннолетнего ребенка по адресу регистрации места жительства родителей/одного из родителей или законного представителя.

В случае отсутствия этих документов и/или пребывания жилья в ипотеке, доверительной собственности как способа обеспечения выполнения обязательств регистрация места жительства лица осуществляется с согласия собственника / совладельца жилья, нанимателя или членов его семьи, с согласия ипотекодержателя или доверительного собственника.

Работник органа регистрации может проверить, находится ли жилье в ипотеке или в доверительной собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

В заявлении на регистрацию места жительства теперь можно указывать, что жилье находится в ипотеке/доверительной собственности как способ обеспечения исполнения обязательств.

Напомним, Finance.ua писал, что сейчас в Украине работают над электронной пропиской, которая появится в приложении «Дія».

Справка Finance.ua:

Е-прописка для взрослых от 14 лет будет предоставляться при заполнении заявления и данных на портале; получении согласия собственника или совладельца жилья (если живет не в своем); уплате административного сбора.

Е-прописка для детей до 14 лет: родители ребенка смогут заполнить заявление на портале и в тот же или на следующий день (кроме выходных) сменить регистрацию места жительства.

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