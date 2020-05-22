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В Украине изменили правила прописки. Кабмин рассмотрел проект постановления «О внесении изменений в правила регистрации места проживания».
Об этом написал депутат Алексей Гончаренко в телеграмм-канале.
Документы, подтверждающие право на проживание в жилище, не потребуют при регистрации места проживания малолетнего, несовершеннолетнего ребенка по адресу регистрации места жительства родителей/одного из родителей или законного представителя.
В случае отсутствия этих документов и/или пребывания жилья в ипотеке, доверительной собственности как способа обеспечения выполнения обязательств регистрация места жительства лица осуществляется с согласия собственника / совладельца жилья, нанимателя или членов его семьи, с согласия ипотекодержателя или доверительного собственника.
Работник органа регистрации может проверить, находится ли жилье в ипотеке или в доверительной собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.
В заявлении на регистрацию места жительства теперь можно указывать, что жилье находится в ипотеке/доверительной собственности как способ обеспечения исполнения обязательств.
Напомним, Finance.ua писал, что сейчас в Украине работают над электронной пропиской, которая появится в приложении «Дія».
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