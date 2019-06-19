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В Минюсте объяснили, что регистрация проживания не дает права собственности на жилье

В Минюсте объяснили, что регистрация проживания не дает права собственности на жилье

Регистрация места проживания не дает никакого права на получение в собственность квартиры или ее части.

Об этом в Facebook сообщила первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова.

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“Вместо «прописки» мы имеем регистрацию места проживания! И функцию эту выполняют исполнительные органы местного самоуправления, то есть городские, сельские и поселковые администрации. Во-вторых, регистрация не дает сегодня никакого права или надежды на получение в собственность квартиры или ее части”, – говорится в сообщении.

Зарегистрировать или снять с регистрации человека, если речь идет о частной квартире, может только владелец. Единственным исключением является регистрация несовершеннолетних детей.

Закон устанавливает 30-дневный срок для регистрации в случае изменения места жительства.

Для чего же нужна регистрация

  • Реализация избирательного права;
  • Устройство ребенка в учреждения дошкольного и школьного образования (зарегистрированные имеют приоритет)
  • Постановка на воинский учет;
  • Регистрация частного предпринимателя;
  • Оформление паспорта.
По материалам Finance.UA
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