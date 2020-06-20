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Китайцы создадут собственную сеть автономного такси

Китайцы создадут собственную сеть автономного такси

Китайская компания Didi Chuxing, которая предоставляет услуги верховой езды, сообщила, что планирует к 2030 году эксплуатировать более миллиона автомобилей с автономным управлением. Автономное такси должно быть развернуто в местах, где оно сможет предоставлять услуги водителям с ограниченными возможностями.

Об этом сообщил Мэн Син, операционный директор Didi, во время онлайн-конференции, организованной гонконгской газетой South China Morning Post.

Один аналитик предположил, что это очень амбициозная цель. “Я удивлюсь, если мы увидим миллион таких автомобилей к 2030 году. Надеюсь, что это произойдет, но многое еще предстоит сделать”, – сказал представитель исследовательской фирмы Canalys.

Didi уже проверила свою технологию автономного вождения на общественных и частных дорогах в Китае и США. Компания отметила, что это было тяжелое время для принятия такого обязательства, учитывая срыв, вызванный пандемией Covid-19.

В 2016 году американский технологический гигант Apple вложил в Didi 1 млрд долларов в виде необычайно крупных и государственных инвестиций. Apple, как известно, заинтересована в развитии автономного вождения, протестировав свой собственный автомобиль без водителя на дорогах общего пользования в Калифорнии в последние годы.

Тем не менее, нет никаких оснований полагать, что результаты исследований Apple в области автономного вождения будут расширяться в результате работы Didi в этой области.

По материалам Комментарии
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