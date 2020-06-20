Правительство ожидает роста экономики во втором полугодии, несмотря на продление адаптивного карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что концепция о том, что во втором полугодии экономика будет расти — остается актуальной, несмотря на продление адаптивной модели карантина.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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“Концепция о том, что во втором полугодии экономика будет расти, остается актуальной. Мы делаем все для того, чтобы такой рост начался. Поэтому мы и говорим об адаптивном карантине, а не о локдауне, то есть полной остановке всей страны, всей экономики. Мы очень осторожно будем подходить и удерживать баланс между экономической стабильностью и развитием и сохранением здоровья и жизни людей”, — сказал Денис Шмыгаль, отметив, что несмотря на продление адаптивной модели карантина, прогнозы и планы Правительства относительно сроков восстановления экономики остаются актуальными.

Он также добавил, что отсутствие баланса между экономикой и развитием и сохранением здоровья людей может привести к непоправимым последствиям и потерям.