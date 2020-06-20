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Ресторанам и кафе Киева разрешили принимать посетителей в залах

Ресторанам и кафе Киева разрешили принимать посетителей в залах

Заведениям общественного питания Киева разрешили принимать посетителей внутри помещений. Об этом говорится в распоряжении КГГА №886 от 22 июня.

Правила работы заведений внутри помещений:

  • запрещается самостоятельный вход посетителей в заведение без сопровождения работников заведения.
  • пока заведениям запрещено открывать детские комнаты, проводить банкеты или публичные мероприятия с участием более 10 человек, готовить еду на открытых кухнях и открывать буфеты самообслуживания.
  • возле мест потенциального скопления людей должна быть нанесена маркировка для пребывания в очереди с соблюдением дистанции не менее 1,5 м.
  • Должно быть обеспечено соблюдение расстояния не менее 1,5 м между соседними столами и размещение не более 4 клиентов за одним столом.

Согласно распоряжению, администрация и персонал самостоятельно обеспечивают и контролируют выполнение условий по недопущению очередей и скопления посетителей.

Справка Finance.ua:

  • Минздрав опубликовал обновленные требования к работе летних площадок ресторанов во время карантина. В частности, кроме стандартных требований к установке “летников”, на время добавили санитарно-эпидемиологические нормы и дополнительные ограничения.

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По материалам Finance.UA
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