Ресторанам и кафе Киева разрешили принимать посетителей в залах

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Заведениям общественного питания Киева разрешили принимать посетителей внутри помещений. Об этом говорится в распоряжении КГГА №886 от 22 июня.
Правила работы заведений внутри помещений:
Согласно распоряжению, администрация и персонал самостоятельно обеспечивают и контролируют выполнение условий по недопущению очередей и скопления посетителей.
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