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Украина введет еще три "безвиза" с ЕС - Кабмин

Украина введет еще три "безвиза" с ЕС - Кабмин

На саммите Восточного партнерства много стран говорили именно об Украине как о стране, которая должна стать частью ЕС, отметила Ольга Стефанишина. Киев будет работать над внедрением еще трех “безвизов” на пути в Евросоюз – промышленный, продовольственный и авиационный.

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН.

По ее словам, на саммите Восточного партнерства 18 июня многие страны говорили именно об Украине как о стране, которая должна стать частью ЕС.

“Я как человек, который чувствует и понимает тренды и держит эту рамку по должности, обеспечиваю, чтобы саммит был насыщен повесткой дня, которая нужна бизнесу. Прежде всего это “промышленный безвиз”, который обеспечит свободное движение нашей продукции на рынок ЕС, ведь уже сейчас наша продукция производится и размещается на основе европейских правил”, – отметила Стефанишина.

По ее словам, отдельным приоритетом сейчас является “продовольственный безвиз”, потому что Украина адаптировала свое законодательство относительно качества, безопасности продукции.

“Сейчас мы более уверены в той продукции, которую мы даже в супермаркетах покупаем. Поэтому Украина заслуживает, чтобы для этих видов продукции мы тоже имели безвиз”, – продолжила вице-премьер.

Также Стефанишина выразила уверенность, что будет разблокирован вопрос о подписании соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС.

“Я считаю, что во время коронакризиса, во время ограничений внутреннего перемещения внутри Европы авиасообщение – это идеальное время сконцентрироваться на переговорах, на урегулировании проблемных вопросов. И когда перемещение внутри Европы будет более свободным, мы сможем не только восстановить безвизовые условия поездок, но и подписать соглашение, которое станет “авиационным безвизом”. Это три краеугольных камня”, – резюмировала Стефанишина.

По материалам ТСН
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