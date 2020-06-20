Украина поднялась в рейтинге производителей стали

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По итогам мая Украина поднялась с 15-го на 13-е место мировых производителей стали.
Об этом свидетельствуют данные Всемирной ассоциации производителей стали.
При этом украинские металлургические предприятия в мае снизили производство стали на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,638 млн тонн.
Падение выплавки стали в мае зафиксировано в большинстве стран первой десятки, кроме Китая и Ирана. При этом наибольшее снижение зафиксировано в Индии – на 39,1%.
Первая десятка стран-производителей стали по итогам мая:
Далее идут Вьетнам (1,949 млн тонн, +11,4%), Тайвань (КНР, 1,730 млн тонн, -10,6%), Украина (1,638 млн тонн, -10,4%), Мексика (1,450 млн тонн, -13,2%) и Италия (1,250 млн тонн, -43,6%).
В мае 64 страны произвели 148,775 млн тонн стали, что на 8,7% ниже, чем в мае-2019.
За пять месяцев текущего года Украина произвела 8,295 млн тонн стали: -10,5%.
В январе-мае 64 страны произвели 728,715 млн тонн стали, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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