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Украина поднялась в рейтинге производителей стали

Украина поднялась в рейтинге производителей стали

По итогам мая Украина поднялась с 15-го на 13-е место мировых производителей стали.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной ассоциации производителей стали.

При этом украинские металлургические предприятия в мае снизили производство стали на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,638 млн тонн.

Падение выплавки стали в мае зафиксировано в большинстве стран первой десятки, кроме Китая и Ирана. При этом наибольшее снижение зафиксировано в Индии – на 39,1%.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам мая:

  • Китай (92,267 млн ​​тонн, рост на 4,2%),
  • Япония (5,916 млн тонн, падение на 31,8%),
  • Южная Корея (5,387 млн ​​тонн, “минус” 14,1%),
  • РФ (6 млн тонн, “минус” 4,8%),
  • Индия (5,767 млн ​​тонн, падение на 39,1%),
  • США (4,790 млн тонн, падение на 36,6%),
  • Германия (2,850 млн тонн, “минус” 18,9%),
  • Иран (2,350 млн тонн, рост на 8,9%),
  • Турция (2,272 млн тонн, снижение на 25,8%),
  • Бразилия (2,188 млн тонн, падение на 22,6%).

Далее идут Вьетнам (1,949 млн тонн, +11,4%), Тайвань (КНР, 1,730 млн тонн, -10,6%), Украина (1,638 млн тонн, -10,4%), Мексика (1,450 млн тонн, -13,2%) и Италия (1,250 млн тонн, -43,6%).

В мае 64 страны произвели 148,775 млн тонн стали, что на 8,7% ниже, чем в мае-2019.

За пять месяцев текущего года Украина произвела 8,295 млн тонн стали: -10,5%.

В январе-мае 64 страны произвели 728,715 млн тонн стали, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По материалам Корреспондент.net
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