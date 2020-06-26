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Штраф за незарегистрированное ГБО: сколько заплатят водители

Штраф за незарегистрированное ГБО: сколько заплатят водители

Управление автомобилем, который переоборудован с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов, — влечет за собой наложение штрафа.

Об этом говорится в части 1 статьи 121 КУпАП (Кодекса Украины про административные правонарушения).

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Состав административного правонарушения по данной норме предусматривает нарушение норм, правил и стандартов переоборудования транспортного средства, к которым, в частности, относится получение в территориальном сервисном центре нового свидетельства о регистрации транспортного средства с соответствующей отметкой о переоборудовании для использования газового типа топлива.

Наличие документов о соответствии конструкции и технического состояния переоборудованного автомобиля требованиям безопасности дорожного движения не освобождает водителя от обязанности перерегистрировать переоборудованное транспортное средство в сервисном центре МВД, а является лишь основанием для его перерегистрации.

Ответственность:

  • штраф в размере 340 грн, если нарушение допущено впервые;
  • при повторном нарушении в течение года, предусмотрено лишение права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

Поэтому, если водители решили установить ГБО, то следует сделать это согласно установленных правил, в том числе с внесением соответствующей записи в техпаспорт.

Справка Finance.ua:

  • Согласно действующему украинскому законодательству, для пользования транспортным средством каждый владелец автомобиля должен оформить страховой полис ОСАГО – страховку гражданской ответственности.

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По материалам Телеканал новин 24
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