Штраф за незарегистрированное ГБО: сколько заплатят водители

Управление автомобилем, который переоборудован с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов, — влечет за собой наложение штрафа.

Об этом говорится в части 1 статьи 121 КУпАП (Кодекса Украины про административные правонарушения).

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Состав административного правонарушения по данной норме предусматривает нарушение норм, правил и стандартов переоборудования транспортного средства, к которым, в частности, относится получение в территориальном сервисном центре нового свидетельства о регистрации транспортного средства с соответствующей отметкой о переоборудовании для использования газового типа топлива.

Наличие документов о соответствии конструкции и технического состояния переоборудованного автомобиля требованиям безопасности дорожного движения не освобождает водителя от обязанности перерегистрировать переоборудованное транспортное средство в сервисном центре МВД, а является лишь основанием для его перерегистрации.

Ответственность:

штраф в размере 340 грн, если нарушение допущено впервые;

при повторном нарушении в течение года, предусмотрено лишение права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

Поэтому, если водители решили установить ГБО, то следует сделать это согласно установленных правил, в том числе с внесением соответствующей записи в техпаспорт.

Справка Finance.ua:

За сокрытие номерного знака автомобиля для препятствия автоматической фиксации нарушений скорости может быть изъято транспортное средство.

Согласно действующему украинскому законодательству, для пользования транспортным средством каждый владелец автомобиля должен оформить страховой полис ОСАГО – страховку гражданской ответственности.

В Украине увеличили налог при продаже авто изменен порядок налогообложения доходов от продажи или обмена движимого имущества (транспортных средств).

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