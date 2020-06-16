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Какие марки авто предпочитают европейцы (инфографика)

Какие марки авто предпочитают европейцы (инфографика)

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-мае 2020 упали на 41,5% – до 3,33 миллиона автомобилей по сравнению с этим периодом 2019 года.

Об этом сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

В отчете отмечают, что такое падение связано с влиянием коронавируса в течение трех месяцев.

Самое большое падение произошло на четырех рынках ЕС:

  • Испания (-72,7%);
  • Франция (-50,3%);
  • Италия (-49,6%);
  • Германия (-49,5%).

Справка Finance.ua:

Топ-3 самых популярных моделей легковых б/у авто в Украине за май:

  • Volkswagen Passat – 1457 шт.;
  • Nissan Rogue – 1225 шт.;
  • Ford Focus – 1202 шт.

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По материалам Finance.UA
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