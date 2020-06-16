Какие марки авто предпочитают европейцы (инфографика)

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Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-мае 2020 упали на 41,5% – до 3,33 миллиона автомобилей по сравнению с этим периодом 2019 года.
Об этом сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).
В отчете отмечают, что такое падение связано с влиянием коронавируса в течение трех месяцев.
Самое большое падение произошло на четырех рынках ЕС:
Топ-3 самых популярных моделей легковых б/у авто в Украине за май:
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