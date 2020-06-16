В Украине проверят рестораны, кафе и транспорт

С 22 по 28 июня проведут массовые проверки заведений общественного питания и общественного транспорта.

Об этом заявил министр развития громад и территорий, первый заместитель руководителя государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Алексей Чернышов.

“Считаю, что необходимы массовые проверки, по меньшей мере 10 тыс. проверок Госпродпотребслужбой соблюдения заведениями общественного питания норм должны быть осуществлены уже на следующей неделе”, – сказал Чернышов.

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“В Украине наблюдается тенденция к увеличению больных на Covid-19. Поэтому необходимо срочно провести корректировку противоэпидемиологических мероприятий в сторону усиления контроля”, – сказал он.

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По результатам заседания Комиссии Укртрансбезопасность, Госпродпотребслужба, Нацполиция получат поручение усилить надзор над соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических мер; обеспечить осуществление мероприятий государственного контроля над соблюдением объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, рынками, заведениями общественного питания правил, установленных Минздравом.

Усилят контроль за соблюдением противоэпидемических норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на пригородном железнодорожном транспорте и автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.

Справка Finance.ua:

Напомним, во время карантина 62% ресторанов прекратили свою работу, а с каждой неделей процент работающих компаний уменьшается. Об этом сообщает Опендатабот. При этом продажи в заведениях общепита сократились в три раза.

В Украине во время карантина закрылось каждое третье предприятие. В связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

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